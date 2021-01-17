В УФСИН по Москве подтвердили задержание Навального

По данным ведомства, Навального будут содержать под стражей до суда, который определит меру пресечения.

Ранее Навальный с супругой Юлией прилетел из Германии рейсом DP936 российской авиакомпании «Победа» после лечения из-за отравления. Самолет вместо запланированной посадки в аэропорту «Внуково» приземлился в «Шереметьево».

На Навальном два уголовных дела. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ФСИН просит суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявки в отделение ведомства 29 декабря до истечения условного срока.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН спрогнозировал, что ждет Навального по прилете в Москву.

«Раз против Навального возбуждено новое уголовное дело, значит у трапа самолета его могут задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Изначально будет не арест, а просто принудительное доставление в суд. Кроме Следственного комитета, еще и ФСИН имеет право от трапа самолета привезти Навального в суд для рассмотрения своего ходатайства о замене условного наказания на реальный», - пояснил бывший генпрокурор России.

