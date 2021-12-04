В МИД Белоруссии заявили о готовности ответить при обострении ситуации на границе
Силовые ведомства Белоруссии готовы адекватно ответить в случае обострения ситуации на западных границах страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Как отметил Макей, на западных границах Белоруссии происходит нагнетание напряженности под прикрытием миграционного кризиса. Министр подчеркнул, что сейчас необходимо быть «очень осторожными и аккуратными», поскольку любая ситуация на границе может привести «к какому-то вооруженному конфликту».
По словам главы МИД Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко уже «четко высказался» о происходящем на рубежах страны.
«Я думаю, что по линии Министерства обороны, по линии соответствующих силовых ведомств адекватные ответы будут, если вдруг понадобится. И это могут быть самые жесткие, неординарные вещи, о которых тоже заявил глава государства», — отметил министр.
Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что у Белоруссии есть планы и подразделения, «которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт».
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