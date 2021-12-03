Евросоюз стягивает войска к границе с Белоруссией
Власти Венгрии и Чехии направят свои воинские подразделения для охраны польско-белорусской границы. Об этом заявил глава оборонного ведомства ПНР Мариуш Блащак, сообщает РИА Новости. По его словам, в настоящее время проходят переговоры о том, когда и в каком виде Польша получит эту поддержку.
«Мы считаем, что наилучшим решением будет помощь, связанная с поддержанием временного ограждения, обслуживанием и строительством подъездных путей», - подчеркнул польский министр.
Кроме чехов и венгров, в Польшу направили своих военнослужащих Великобритания и Эстония.
На рубежах Белоруссии со странами Евросоюза – Польшей, Латвией и Литвой собралось несколько тысяч мигрантов с целью попасть в страны ЕС. Польские власти стянули военных и полицию к границе. Они силой пресекают любые попытки нелегальных переселенцев из стран Ближнего Востока, Афганистана и Пакистана, а также государств Африки проникнуть на территорию страны. В Евросоюзе обвиняют Минск в миграционном кризисе. Белоруссия отвергает все обвинения и считает, что руководство приграничных стран насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию.
Ранее сообщалось, что Премьер Белоруссии заявил о введении контрсанкций против Запада.
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