В МИД Белоруссии заявили о готовности обратиться в суд для возвращения своего имущества на Украине

Белоруссия при необходимости готова обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой на Украине собственности. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью РИА Новости.

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Как пояснил министр, в медиа появилась информация о конфискации и национализации Киевом собственности Минска и Москвы на сумму около $1 млрд.

По словам Макея, сейчас на Украине находятся примерно 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму порядка $355 млн и другое имущество, пишет РИА ФАН. В Минске тщательно проанализировали, какая собственность республики находится на украинской территории.

«Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию. Аналогичные действия мы предпримем, если подобные события будут проходить и в других странах», — подчеркнул министр.

Макей добавил, что Минск не оставит такие действия без ответа, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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