Клишас предложил разработать законы для конфискации украинского имущества

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской, в России и на освобожденных территориях Украины», — написал сенатор в Telegram.

По мнению Клишаса, этот вопрос необходимо предметно обсудить с правительством уже осенью.

