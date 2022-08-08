Клишас предложил разработать законы для конфискации украинского имущества
России следует разработать законодательные основания для конфискации иностранного имущества. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской, в России и на освобожденных территориях Украины», — написал сенатор в Telegram.
По мнению Клишаса, этот вопрос необходимо предметно обсудить с правительством уже осенью.
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