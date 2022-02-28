В МИД Белоруссии сообщили о готовности площадки для переговоров России и Украины
Площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии подготовлена, ожидается прибытие делегаций двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Белоруссия готова организовать встречу в любую минуту, и переговоры начнутся, как только прибудут представители РФ и Украины, пишет Газета.ру.
О возможных переговорах Москвы и Киева на фоне специальной операции РФ на Украине стало известно накануне. Российская делегация прибыла в белорусский Гомель, который, как отметили в Кремле, украинская сторона выбрала самостоятельно, сообщает РИА ФАН. Однако Киев отказался от встречи, выразив готовность побеседовать с представителями РФ на любой нейтральной территории, но не в Белоруссии. Тем не менее, позже Украина согласилась на переговоры. Делегации двух стран должны встретиться на белорусско-украинской границе рядом с рекой Припять.
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