В МИД Белоруссии сообщили о готовности площадки для переговоров России и Украины

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Белоруссия готова организовать встречу в любую минуту, и переговоры начнутся, как только прибудут представители РФ и Украины, пишет Газета.ру.

О возможных переговорах Москвы и Киева на фоне специальной операции РФ на Украине стало известно накануне. Российская делегация прибыла в белорусский Гомель, который, как отметили в Кремле, украинская сторона выбрала самостоятельно, сообщает РИА ФАН. Однако Киев отказался от встречи, выразив готовность побеседовать с представителями РФ на любой нейтральной территории, но не в Белоруссии. Тем не менее, позже Украина согласилась на переговоры. Делегации двух стран должны встретиться на белорусско-украинской границе рядом с рекой Припять.

