Пашинян признал площадь Азербайджана, включающую Нагорный Карабах

В документе указано, что площадь Азербайджана составляет 86,6 тысячи квадратных километров, то есть включает территорию нагорного Карабаха.

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности», - отмечается в декларации.

Ранее Никол Пашинян заявил, что готов подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».