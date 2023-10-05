Пашинян признал площадь Азербайджана, включающую Нагорный Карабах
Премьер-министр Армении подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В документе указано, что площадь Азербайджана составляет 86,6 тысячи квадратных километров, то есть включает территорию нагорного Карабаха.
«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности», - отмечается в декларации.
Ранее Никол Пашинян заявил, что готов подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru