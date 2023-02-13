В МИД Австрии призвали выдавать визы попавшим под санкции российским политикам
Австрия обязана выдавать визы российским политикам, против которых были введены санкции, это следует из международных обязательств Вены. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Как отметил глава МИД, у Вены и союзников возникают разногласия в вопросе выдачи виз ряду попавших под санкции политиков из России для участия в заседании ОБСЕ 23-24 февраля. По словам Шалленберга, Австрия как штаб-квартира ООН и других международных организаций в Европе обязана «разрешать въезд делегациям стран-членов» в соответствии с международным правом.
«Мы боремся за защиту международной системы, основанной на правилах, системы, в которой соблюдаются законы. Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что представители делегаций из 20 стран ОБСЕ потребовали от Австрии не пускать подсанкционных российских делегатов на заседание Парламентской ассамблеи организации в Вене.
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