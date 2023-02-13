В МИД Австрии призвали выдавать визы попавшим под санкции российским политикам

Как отметил глава МИД, у Вены и союзников возникают разногласия в вопросе выдачи виз ряду попавших под санкции политиков из России для участия в заседании ОБСЕ 23-24 февраля. По словам Шалленберга, Австрия как штаб-квартира ООН и других международных организаций в Европе обязана «разрешать въезд делегациям стран-членов» в соответствии с международным правом.

«Мы боремся за защиту международной системы, основанной на правилах, системы, в которой соблюдаются законы. Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что представители делегаций из 20 стран ОБСЕ потребовали от Австрии не пускать подсанкционных российских делегатов на заседание Парламентской ассамблеи организации в Вене.

