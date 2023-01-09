Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

По словам дипломата, «имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», пишет RT. Шмид указала, что международной организации однажды снова понадобятся переговорные каналы с Москвой.

«ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом», — заключила генсек ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ начала терять свою эффективность из-за «антагонистического» отношения к России, напоминает телеканал «360».

