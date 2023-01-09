Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации. Об этом Шмид заявила в интервью газете Welt.

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По словам дипломата, «имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», пишет RT. Шмид указала, что международной организации однажды снова понадобятся переговорные каналы с Москвой.

«ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом», — заключила генсек ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ начала терять свою эффективность из-за «антагонистического» отношения к России, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОБСЕ
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