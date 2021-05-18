В МИД Австрии ответили на «проклятие» Эрдогана

Турции необходимо внести вклад в деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, а не доказывать что-то с пеной у рта. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщает РИА Новости.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Анкаре подверг резкой критике решение австрийского руководства поднять флаги Израиля над рядом государственных зданий в Вене.

«ХАМАСу нормально». Сатановский рассказал, как Израиль «доигрался» до сожжения синагог

Эрдоган послал проклятья правительству страны, которое вывесило флаг Израиля на здании администрации канцлера. По мнению турецкого лидера, это «флаг террористического государства». Эрдоган заявил, что Австрия отождествляет себя с террором и намерена заставить мусульман заплатить за совершенный австрийцами геноцид евреев в годы Второй мировой войны.

Шалленберг отметил, что такими высказываниями турецкие политики еще раз показывают свое ужасающее понимание права.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИзраильПалестинаАвстрияЭрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры