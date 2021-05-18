В МИД Австрии ответили на «проклятие» Эрдогана

Турции необходимо внести вклад в деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, а не доказывать что-то с пеной у рта. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщает РИА Новости.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Анкаре подверг резкой критике решение австрийского руководства поднять флаги Израиля над рядом государственных зданий в Вене.