В МИД Австрии ответили на «проклятие» Эрдогана
Турции необходимо внести вклад в деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, а не доказывать что-то с пеной у рта. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщает РИА Новости.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Анкаре подверг резкой критике решение австрийского руководства поднять флаги Израиля над рядом государственных зданий в Вене.
Эрдоган послал проклятья правительству страны, которое вывесило флаг Израиля на здании администрации канцлера. По мнению турецкого лидера, это «флаг террористического государства». Эрдоган заявил, что Австрия отождествляет себя с террором и намерена заставить мусульман заплатить за совершенный австрийцами геноцид евреев в годы Второй мировой войны.
Шалленберг отметил, что такими высказываниями турецкие политики еще раз показывают свое ужасающее понимание права.
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