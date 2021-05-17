Эрдоган послал проклятья правительству Австрии, поднявшему флаг Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Анкаре подверг резкой критике на решение австрийского руководства поднять флаги Израиля над рядом государственных зданий в Вене. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, Эрдоган послал проклятья правительству страны, которое вывесило флаг Израиля на здании администрации канцлера. По мнению турецкого лидера, это "флаг террористического государства". Эрдоган заявил, что Австрия отождествляет себя с террором и намерена "заставить мусульман заплатить за совершенный австрийцами геноцид евреев" в годы Второй мировой войны.

Канцлер Австрии Себастьян Курц пояснил, что флаг Израиля над зданием администрации и зданием МИД является актом солидарности в борьбе против "террористических атак", совершаемых радикалами из группировки ХАМАС против еврейского государства. По его словам, действия палестинских радикалов "заслуживают самого решительного осуждения".

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ФлагИзраильПалестинаАвстрияТурция
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