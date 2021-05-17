Эрдоган послал проклятья правительству Австрии, поднявшему флаг Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Анкаре подверг резкой критике на решение австрийского руководства поднять флаги Израиля над рядом государственных зданий в Вене. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Эрдоган послал проклятья правительству страны, которое вывесило флаг Израиля на здании администрации канцлера. По мнению турецкого лидера, это "флаг террористического государства". Эрдоган заявил, что Австрия отождествляет себя с террором и намерена "заставить мусульман заплатить за совершенный австрийцами геноцид евреев" в годы Второй мировой войны.
Канцлер Австрии Себастьян Курц пояснил, что флаг Израиля над зданием администрации и зданием МИД является актом солидарности в борьбе против "террористических атак", совершаемых радикалами из группировки ХАМАС против еврейского государства. По его словам, действия палестинских радикалов "заслуживают самого решительного осуждения".
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