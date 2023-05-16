В МИД Армении заявили, что вопрос о выходе из ОДКБ не обсуждается

Вопроса о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет в повестке на данный момент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

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Замглавы МИД прокомментировал заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна об обсуждениях вопроса о выходе республики из ОДКБ.

«По всей видимости, это было обсуждено на заседании Совета безопасности. Думаю, это было в период сентябрьских событий (эскалации ситуации на границе с Азербайджаном в 2022 году. - НСН)», — цитирует Сафаряна РИА Новости.

По словам замминистра, Армения приняла решение не покидать ОДКБ, пишет RT. Республика намерена обсудить ряд вопросов в дальнейшем во время саммита организации.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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