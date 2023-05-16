В МИД Армении заявили, что вопрос о выходе из ОДКБ не обсуждается

Замглавы МИД прокомментировал заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна об обсуждениях вопроса о выходе республики из ОДКБ.

«По всей видимости, это было обсуждено на заседании Совета безопасности. Думаю, это было в период сентябрьских событий (эскалации ситуации на границе с Азербайджаном в 2022 году. - НСН)», — цитирует Сафаряна РИА Новости.

По словам замминистра, Армения приняла решение не покидать ОДКБ, пишет RT. Республика намерена обсудить ряд вопросов в дальнейшем во время саммита организации.

