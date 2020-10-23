«Очень хороший прогресс»: Трамп оценил ситуацию в Карабахе
Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе есть «очень хороший прогресс», передаёт РИА Новости.
В пятницу в Вашингтоне проходят встречи глав МИД Армении и Азербайджана с госсекретарём США Майком Помпео.
Трамп заявил, что американские власти обсуждают текущую ситуацию с Арменией. Глава Соединённых Штатов отметил, что отношения Вашингтона и Еревана «очень хорошие».
Кроме того, Трамп рассказал, что в Армении живут «очень хорошие, очень целеустремленные, невероятные люди».
Президент США не ответил на вопрос, общался ли он лично с главами Армении и Азербайджана. Однако Дональд Трамп отметил, что в отношении стран есть хороший прогресс.
«Посмотрим, что будет», — сказал Трамп.
Ранее Майк Помпео обсудил ситуацию в Карабахе с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В частности, политики рассмотрели вопрос присутствия иностранных боевиков и террористов на Южном Кавказе.
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