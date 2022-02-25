В МГУ объяснили, почему США не отключили Россию от SWIFT
США не внесли в пакет антироссийских санкций отключение от SWIFT, так как опасаются жесткого ответа России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Фененко.
По словам Фененко, Москва может пригрозить Вашингтону закрытием транзита через воздушное пространство России американским авиакомпаниям.
«Поскольку через Иран у них практически нет сегодня воздушного коридора, никакие транзитные полеты через Евразию американские компании просто не смогут осуществлять и станут просто неконкурентоспособными по отношению к компаниям Восточной Азии», — объяснил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые рестрикции против России затронут долговые обязательства крупнейших компаний. Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что введенные антироссийские санкции соотносимы с отключением от SWIFT.
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