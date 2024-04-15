В МАГАТЭ заявили о вероятности ядерной аварии на Запорожской АЭС
Возможность ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается реальной, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, несмотря на работу станции в режиме холодного останова, потенциальная опасность ядерной аварии остается реальной.
Гросси полагает, что мир находится в опасной близости от катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Он призвал свести риск аварии к минимуму.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МАГАТЭ заявили о вероятности ядерной аварии на Запорожской АЭС
- Глава Крыма запретил работать мигрантам в ряде отраслей
- В Орске от воды освободилось свыше трех тысяч домов
- Эксперт заявил о давлении на Нетаньяху после удара Ирана по Израилю
- Минпромторг: продажи российских вин в 2023 году выросли на 20%
- Блогер Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ
- Политолог допустил обострение ситуации в Грузии из-за законопроекта об иноагентах
- В Госдуме призвали вернуть деньги жителям поселка под Оренбургом, построившим дамбу
- Первая Евразийская кинопремия пройдет в 2025 году
- В Кургане вода в реке Тобол дошла до ступенек набережной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru