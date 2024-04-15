В МАГАТЭ заявили о вероятности ядерной аварии на Запорожской АЭС

Возможность ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается реальной, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, несмотря на работу станции в режиме холодного останова, потенциальная опасность ядерной аварии остается реальной.

Гросси полагает, что мир находится в опасной близости от катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Он призвал свести риск аварии к минимуму.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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