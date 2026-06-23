В России выявили завозной случай мелиоидоза
Завозной случай мелиоидоза зафиксировали в России у туристки, которая вернулась из Таиланда. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, женщина посещала различные экскурсии, в частности, ферму слонов.
«В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии», — указано в сообщении.
Роспотребнадзор подчеркнул, что в РФ используют высокочувствительную тест-систему для диагностики мелиоидоза. Она позволяет оперативно идентифицировать возбудителя.
Ранее в России зарегистрировали завозные случаи лихорадки денге, однако риска распространения заболевания на территории страны нет, пишет 360.ru.
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