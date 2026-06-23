В Пятигорске предотвратили двойной теракт против правоохранителей

Планировавшийся спецслужбами Украины двойной теракт против сотрудников российских правоохранительных органов предотвратили в Пятигорске, задержаны две женщины. Об этом сообщает ФСБ.

Ведомство пресекло попытку совершить преступление во взаимодействии со Следственным комитетом. Благодаря эффективным мерам антитеррористической защищенности, в Пятигорске на подходе к одному из зданий силовых ведомств задержали россиянку 2006 года рождения.

В трех регионах России задержали готовивших теракты пособников Киева

«В находящемся при ней рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, которое было помещено в безопасное место, после чего произошла детонация», — указали в ФСБ.

Правоохранители и гражданские лица не пострадали.

Силовики провели мероприятия по поиску возможных соучастников теракта, и в это же время рядом с объектом преступления задержали еще одну гражданку России 1979 г. р. Женщина по указанию украинских кураторов планировала доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва во время работы следственно-оперативной группы. Бомбу обезвредили взрывотехники ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов, незаконном изготовлении взрывчатых устройств.

Ранее ФСБ задержала двух россиян за подготовку подрыва поезда с горюче-смазочными материалами в Московской области, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:ТерактСтавропольский КрайФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры