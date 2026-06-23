В Пятигорске предотвратили двойной теракт против правоохранителей
Планировавшийся спецслужбами Украины двойной теракт против сотрудников российских правоохранительных органов предотвратили в Пятигорске, задержаны две женщины. Об этом сообщает ФСБ.
Ведомство пресекло попытку совершить преступление во взаимодействии со Следственным комитетом. Благодаря эффективным мерам антитеррористической защищенности, в Пятигорске на подходе к одному из зданий силовых ведомств задержали россиянку 2006 года рождения.
«В находящемся при ней рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, которое было помещено в безопасное место, после чего произошла детонация», — указали в ФСБ.
Правоохранители и гражданские лица не пострадали.
Силовики провели мероприятия по поиску возможных соучастников теракта, и в это же время рядом с объектом преступления задержали еще одну гражданку России 1979 г. р. Женщина по указанию украинских кураторов планировала доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва во время работы следственно-оперативной группы. Бомбу обезвредили взрывотехники ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов, незаконном изготовлении взрывчатых устройств.
Ранее ФСБ задержала двух россиян за подготовку подрыва поезда с горюче-смазочными материалами в Московской области, напоминает 360.ru.
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