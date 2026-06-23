В Пятигорске предотвратили двойной теракт против правоохранителей

«В находящемся при ней рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, которое было помещено в безопасное место, после чего произошла детонация», — указали в ФСБ.

Правоохранители и гражданские лица не пострадали.

Силовики провели мероприятия по поиску возможных соучастников теракта, и в это же время рядом с объектом преступления задержали еще одну гражданку России 1979 г. р. Женщина по указанию украинских кураторов планировала доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва во время работы следственно-оперативной группы. Бомбу обезвредили взрывотехники ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов, незаконном изготовлении взрывчатых устройств.

Ранее ФСБ задержала двух россиян за подготовку подрыва поезда с горюче-смазочными материалами в Московской области, напоминает 360.ru.

