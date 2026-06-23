Отряд кораблей китайских ВМС прибыл во Владивосток

Отряд кораблей военно-морских сил Народно-Освободительной Армии Китая с курсантами из КНР прибыл во Владивосток с деловым заходом. Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского флота России.

В главную базу ТОФ прибыли учебный корабль «Ци Цзигуан» и десантный корабль «Куньлуньшань» с курсантами китайских военно-морских учебных заведений. Гостей встретили с хлебом и солью.

Корабли из КНР пробудут во Владивостоке до 27 июня. Для моряков подготовили культурные и спортивные мероприятия, кроме того, запланирован обмен опытом с воеными ТОФ.

Между тем силы Северного флота России отработали действия по спасению экипажа подводной лодки, пишет 360.ru.

