Отряд кораблей китайских ВМС прибыл во Владивосток
Отряд кораблей военно-морских сил Народно-Освободительной Армии Китая с курсантами из КНР прибыл во Владивосток с деловым заходом. Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского флота России.
В главную базу ТОФ прибыли учебный корабль «Ци Цзигуан» и десантный корабль «Куньлуньшань» с курсантами китайских военно-морских учебных заведений. Гостей встретили с хлебом и солью.
Корабли из КНР пробудут во Владивостоке до 27 июня. Для моряков подготовили культурные и спортивные мероприятия, кроме того, запланирован обмен опытом с воеными ТОФ.
Между тем силы Северного флота России отработали действия по спасению экипажа подводной лодки, пишет 360.ru.
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