Макрон назвал уход России с Запорожской АЭС единственным путём к безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что единственный способ восстановить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - вывод российский войск с её территории, сообщает Reuters.

Власти Запорожья: Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября

После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским французский лидер призвал к демилитаризации станции для стабилизации ситуации.

Ранее Зеленский в своём видеообращении выразил недовольство работой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщает «Свободная пресса». По его словам, глава агентства Рафаэль Гросси обещал ему, что на станцию приедут украинские журналисты, однако этого не произошло.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАЭСУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
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