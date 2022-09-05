Макрон назвал уход России с Запорожской АЭС единственным путём к безопасности

Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии за госизмену Почти 11 тысяч организаций в Москве получили антикризисную помощь на 50 млрд рублей После реконструкции в столице открылись пять поликлиник Около 8 тысяч сотрудников обновленных поликлиник прошли обучение в Кадровом центре Флаги и декор украсят Москву ко Дню города