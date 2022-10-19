Глава МАГАТЭ удивился знаниям Путина про Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что был поражен знанием президента России Владимира Путина Запорожской атомной электростанции. Об этом глава МАГАТЭ рассказал в интервью аргентинскому телеканалу Telefe.

Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — заявил Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, Путин очень уверен в том, что делает, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, Гросси отметил готовность российского президента работать с ним по вопросу ЗАЭС.

Ранее российский лидер и глава МАГАТЭ провели встречу в Санкт-Петербурге, напоминает телеканал «360». Гросси посчитал контакты с Путиным важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:АЭСМАГАТЭВладимир Путин
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