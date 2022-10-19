Глава МАГАТЭ удивился знаниям Путина про Запорожскую АЭС

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — заявил Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, Путин очень уверен в том, что делает, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, Гросси отметил готовность российского президента работать с ним по вопросу ЗАЭС.

Ранее российский лидер и глава МАГАТЭ провели встречу в Санкт-Петербурге, напоминает телеканал «360». Гросси посчитал контакты с Путиным важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики.

