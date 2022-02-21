В Луганске в третий раз за два дня включили сигнал тревоги
За последние два дня в Луганске уже в третий раз включили сирены оповещения. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
До этого в МЧС ЛНР предупредили, что сирены будут запущены 20 и 21 февраля в 12.00 и 16.00 с целью проверки их работы.
Ранее стало известно, что сирена гражданской обороны сработала в Донецке.
Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.
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