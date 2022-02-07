В Лондоне заявили о желании убедить Россию в оборонительном характере НАТО

По его словам, опасения по поводу возможной агрессии альянса абсолютно необоснованны, так как «НАТО по своей сути является оборонительным альянсом». Также пресс-секретарь Джонсона заявил о желании работать с Россией, чтобы дать дипломатические гарантии.

Ранее генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО, однако с ним не согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

