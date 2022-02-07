В Лондоне заявили о желании убедить Россию в оборонительном характере НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет заверить Россию в оборонительном характере Североатлантического альянса и убедить в праве любых европейских стран присоединиться к НАТО. Об этом агентству Reuters заявил пресс-секретарь Джонсона.
По его словам, опасения по поводу возможной агрессии альянса абсолютно необоснованны, так как «НАТО по своей сути является оборонительным альянсом». Также пресс-секретарь Джонсона заявил о желании работать с Россией, чтобы дать дипломатические гарантии.
Ранее генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО, однако с ним не согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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