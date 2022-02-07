Де Петрис заявил, что Украина должна решать свои геополитические условия и «сесть за стол» с Россией для достижения «неприглядного, но необходимого компромисса». Если же США продолжат тешить киевские власти надеждами, то Украина не придет к необходимым ей переговорам.

Журналист подчеркнул, что Штаты и Россия «по крайней мере участвуют в обмене мнениями», несмотря на критические разногласия.

Ранее издание The Spectator заявило, что в военном блоке НАТО нет единства, поскольку ведущие державы Европы конкурируют друг с другом, а США показали себя «ненадежным защитником». НАТО «бессильна и разделена». По данным газеты, российский президент Владимир Путин «одержал победу» над ними.

