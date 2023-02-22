В Лондоне заявили, что не намерены отправлять войска на Украину

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти заявил, что отправка британских войск на Украину означала бы ввязывание НАТО в конфликт, сообщает РИА Новости.

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В ходе обсуждений в Университете ADA он указал, что подобное решение «немыслимо», и поэтому Британия не будет отправлять свою армию на Украину.

«НАТО не является стороной в этом конфликте, и это уже неоднократно подчёркивалось», - заключил Докерти.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что всего за год страны НАТО передали Украине около тысячи комплексов ПВО, 440 танков, полторы тысячи бронированных машин и 650 артиллерийских систем, передаёт ОТР.

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