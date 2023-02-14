Столтенберг: НАТО имеет право помогать Украине оружием
Принятие решений по военным поставкам Украине в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе не означает вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что НАТО имеет право помогать Киеву «осуществлять право на самооборону». По словам Столтенберга, помощь, которая оказывается странами альянса, меняется исходя из эволюции боевых действий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО является враждебной России организацией. По его словам, альянс ежедневно это подтверждает, сообщает НСН.
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