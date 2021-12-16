ОБСЕ не видела: в Донбассе опровергли присутствие воинских частей России

Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал на своем сайте приговор, в котором упоминаются «воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР». Позже суд в беседе с РБК объяснил, что на сайте инстанции размещен «обезличенный приговор», а информация о российских военных – это показания подсудимого.

«Со своей стороны могу сказать, что на территории как Луганской, так и Донецкой Народных Республик нет регулярных воинских частей России. Об этом свидетельствовали неоднократно и представители миссии ОБСЕ, которые с 2014 года находятся на территории ДНР и ЛНР, и, сколько бы им не задавали вопросы, они всегда отмечали, что не видели здесь регулярные части РФ», - отметил Марочко.

Украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что войны между Россией и Украиной не будет, а у ВСУ вообще нет никаких шансов.

