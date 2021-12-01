«Они готовятся»: Марочко о начале войны на Донбассе

«Мы фиксируем стягивание украинских сил с весны этого гола. Более того, это фиксировали также представители миссии ОБСЕ. Они фиксировали большие составы на железнодорожных узлах, как в Донецкой области, так и в Луганской области… И то, что говорит Мария Захарова, это не пусты звуки... У нас также есть данные по технике и численности личного состава. Они немного варьируются, но могу сказать, что исходя из предыдущей практики и численного состава вооружённых сил Украины, это может, с большой долей вероятности, оказаться правдой» - подтвердил Марочко.

На вопрос о возможных сроках начала вооружённого противостояния собеседник Telegram-канала «Радиоточка НСН» ответил, что конкретные сроки или даты назвать сложно.

«Прогнозировать – будет ли наступление или не будет – сейчас, скажем так, 50 на 50. Но есть ряд подтверждающих факторов, которые говорят о том, что вооруженные формирования Украины готовятся действительно к наступлению. Например, это освобождение койкомест в госпиталях, это подвоз новых койкомест. Привоз на линию боевого соприкосновения большого количества медикаментов, это перевязочные и кровоостанавливающие препараты. Ну, и ряд других факторов. Но говорить о том, что они будут наступать в ближайшее время – пока таких данных нет. Но они готовятся», – заключил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что силового решения у внутриукраинского конфликта нет, для сторон существует только путь переговоров. По ее словам, необходимо, чтобы стороны пришли к взаимопониманию и услышали друг друга. Заявления Киева, НАТО и США об угрозе Украине со стороны России, по мнению Захаровой, стоит воспринимать только как провокации.

