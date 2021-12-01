«Они готовятся»: Марочко о начале войны на Донбассе
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил опасения Захаровой о готовящемся нападении Украины на Донбасс.
Представители миссии ОБСЕ фиксируют стягивание украинских вооружённых сил к зоне боевого соприкосновения. Речь идёт о крупнокалиберной артиллерии, самоходных установках и другом вооружении, которое запрещено Минскими соглашениями, сообщил беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Техника, которая фиксировалась представителями миссии ОБСЕ, начинается от танков, БМП, лёгких тягачей, до САУ «Мста» и БМ-21 «Град». Если обобщить, то это гаубичная самоходная артиллерия, реактивная артиллерия и танки», – рассказал Марочко.
Эксперт также сообщил, что украинские вооружённые силы всё чаще используют беспилотные летательные аппараты. В основном речь идёт о самодельных БПЛА с ударной боевой нагрузкой.
«Применение ударного комплекса Байрактар (Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА – прим. ред.) ни в Донецкой, ни в Луганской народных республика пока не фиксировались. Но применение кустарных дронов практически ежедневно фиксируется. Более того вчера в Донецкой народной республике был сбит очередной дрон, боеприпас которого был начинён поражающими элементами – железными шариками». – сообщил представитель ЛНР.
Комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Украина стянула в район конфликта на Донбассе половину своей армии, Андрей Марочко согласился с цифрами Москвы. По его словам данные Захаровой о 125-ти тысячной группировке войск Украины в зоне конфликта вполне могут оказаться правдой.
«Мы фиксируем стягивание украинских сил с весны этого гола. Более того, это фиксировали также представители миссии ОБСЕ. Они фиксировали большие составы на железнодорожных узлах, как в Донецкой области, так и в Луганской области… И то, что говорит Мария Захарова, это не пусты звуки... У нас также есть данные по технике и численности личного состава. Они немного варьируются, но могу сказать, что исходя из предыдущей практики и численного состава вооружённых сил Украины, это может, с большой долей вероятности, оказаться правдой» - подтвердил Марочко.
На вопрос о возможных сроках начала вооружённого противостояния собеседник Telegram-канала «Радиоточка НСН» ответил, что конкретные сроки или даты назвать сложно.
«Прогнозировать – будет ли наступление или не будет – сейчас, скажем так, 50 на 50. Но есть ряд подтверждающих факторов, которые говорят о том, что вооруженные формирования Украины готовятся действительно к наступлению. Например, это освобождение койкомест в госпиталях, это подвоз новых койкомест. Привоз на линию боевого соприкосновения большого количества медикаментов, это перевязочные и кровоостанавливающие препараты. Ну, и ряд других факторов. Но говорить о том, что они будут наступать в ближайшее время – пока таких данных нет. Но они готовятся», – заключил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что силового решения у внутриукраинского конфликта нет, для сторон существует только путь переговоров. По ее словам, необходимо, чтобы стороны пришли к взаимопониманию и услышали друг друга. Заявления Киева, НАТО и США об угрозе Украине со стороны России, по мнению Захаровой, стоит воспринимать только как провокации.
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