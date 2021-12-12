В ДНР обвинили Киев в размещении танков в городах Донбасса
Военные Украины разместили танки и минометы в городах и поселках Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР. По его словам, в настоящее время в подконтрольных Киеву населенных пунктах находятся девять единиц военной техники. Это минометы «Василек» и танки Т-80.
Ранее военнослужащий ДНР погиб, еще один военный получил ранения в результате взрыва боеприпаса, который сбросил украинский беспилотник.
Президент Украины Владимир Зеленский за годы на посту главы государства не воспользовался окном возможностей для урегулирования конфликта в Донбассе, однако оно остается открытым. Об ранее заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 288 / сут.
Умерли
288 тыс.+1 171 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+36 446 / сут.
- В Раде заявили о возможной катастрофе в Луганской области из-за нехватки угля
- В ДНР обвинили Киев в размещении танков в городах Донбасса
- Назарбаев назвал причины распада СССР
- Названы правила хранения новогодних салатов
- Байден распорядился выделить помощь штатам, пострадавшим от торнадо
- В Москве произошла массовая драка на турнире по MMA
- ВЦИОМ выяснил, какой у россиян любимый фильм времен СССР
- Блинкен и Бербок подготовят жесткий ответ на случай эскалации конфликта между РФ и Украиной
- Российская сборная по биатлону завоевала второе место в эстафете на этапе Кубка мира
- Российской певице закрыли въезд на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru