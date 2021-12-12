В ДНР обвинили Киев в размещении танков в городах Донбасса

Военные Украины разместили танки и минометы в городах и поселках Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР. По его словам, в настоящее время в подконтрольных Киеву населенных пунктах находятся девять единиц военной техники. Это минометы «Василек» и танки Т-80.

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Ранее военнослужащий ДНР погиб, еще один военный получил ранения в результате взрыва боеприпаса, который сбросил украинский беспилотник.

Президент Украины Владимир Зеленский за годы на посту главы государства не воспользовался окном возможностей для урегулирования конфликта в Донбассе, однако оно остается открытым. Об ранее заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиУкраинаДНР
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