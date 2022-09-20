В ЛНР вынесут на референдум вопрос о статусе республики в составе РФ

Как говорится в Telegram-канале правительства ЛНР, гражданам предложат ответить на вопрос: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?».

Ранее Народный совет ЛНР принял решение с 23 по 27 сентября провести референдум о вхождении региона в состав России, в эти же даты аналогичные референдумы пройдут в Донецкой народной республике, Херсонской и Запорожской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

