Пушилин заявил, что голосование на референдуме в ДНР будет смешанным
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что голосование на референдуме о присоединении региона к России будет смешанным, сообщает Донецкое агентство новостей.
По его словам, основное время, заложенное для референдума, предусмотрено для голосования вне избирательных участков, «чтобы не создавать массовое скопление людей».
«Один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены» - добавил Пушилин.
В официальном Telegram-канале, где публикуются принятые в ДНР законы, говорится, что предусматривается возможность проведения референдума «в помещении для голосования; вне помещения для голосования, в том числе на территориях, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия окажет поддержку регионам Донбасса, население которых пожелает вступить в состав РФ, пишут «Известия».
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