В ЛНР сообщили об установлении сотрудничества между территориями республики и регионами России

Районы Луганской народной республики установили партнерские отношения с регионами России. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

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«Практически все территории у нас уже установили какие-то партнерские отношения с субъектами Российской Федерации», — цитирует ТАСС главу МИД республики.

По словам Дейнего, не все регионы формализовали отношения. Однако абсолютно вся территория республики «охвачена вниманием России», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРоссияЛНР
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