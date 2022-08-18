В ЛНР сообщили об установлении сотрудничества между территориями республики и регионами России
18 августа 202207:59
Районы Луганской народной республики установили партнерские отношения с регионами России. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Практически все территории у нас уже установили какие-то партнерские отношения с субъектами Российской Федерации», — цитирует ТАСС главу МИД республики.
По словам Дейнего, не все регионы формализовали отношения. Однако абсолютно вся территория республики «охвачена вниманием России», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru