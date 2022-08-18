В ЛНР сообщили об установлении сотрудничества между территориями республики и регионами России

«Практически все территории у нас уже установили какие-то партнерские отношения с субъектами Российской Федерации», — цитирует ТАСС главу МИД республики.

По словам Дейнего, не все регионы формализовали отношения. Однако абсолютно вся территория республики «охвачена вниманием России», пишет RT.

