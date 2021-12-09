В ЛНР прокомментировали новость о планах США надавить на Киев

По его мнению, Киев намерен невоенным путём «переписать соглашения «Минск-1» и «Минск-2», с позиции победителя навязав Донбассу дискриминационные условия.

Комментируя сообщения Associated Press (AP) о планах США надавить на Украину и добиться для самопровозглашённых республик части автономии, он отметил, что это свидетельствует о том, что ранее «кураторы» в Вашингтоне позволяли руководству Киеву не выполнять Минские соглашения.

«Сейчас их непосредственные кураторы в США могут попытаться наставить их на пусть истинный, принудить выполнить ранее взятые на себя обязательства. Ничего другого я здесь не вижу», - подчеркнул Мирошник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации Украины по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.

