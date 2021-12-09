В ЛНР прокомментировали новость о планах США надавить на Киев

Дипломатический советник главы самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что в вопросах соблюдения Минских соглашений украинские власти совершенно сознательно сохраняют «военную напряжённость, сообщает NEWS.ru.

Киев согласился обсудить предложения Донбасса об укреплении режима перемирия

По его мнению, Киев намерен невоенным путём «переписать соглашения «Минск-1» и «Минск-2», с позиции победителя навязав Донбассу дискриминационные условия.

Комментируя сообщения Associated Press (AP) о планах США надавить на Украину и добиться для самопровозглашённых республик части автономии, он отметил, что это свидетельствует о том, что ранее «кураторы» в Вашингтоне позволяли руководству Киеву не выполнять Минские соглашения.

«Сейчас их непосредственные кураторы в США могут попытаться наставить их на пусть истинный, принудить выполнить ранее взятые на себя обязательства. Ничего другого я здесь не вижу», - подчеркнул Мирошник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации Украины по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:УкраинаСШАДонбассВойна В ДонбассеЛНР
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