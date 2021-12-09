В ЛНР прокомментировали новость о планах США надавить на Киев
Дипломатический советник главы самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что в вопросах соблюдения Минских соглашений украинские власти совершенно сознательно сохраняют «военную напряжённость, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, Киев намерен невоенным путём «переписать соглашения «Минск-1» и «Минск-2», с позиции победителя навязав Донбассу дискриминационные условия.
Комментируя сообщения Associated Press (AP) о планах США надавить на Украину и добиться для самопровозглашённых республик части автономии, он отметил, что это свидетельствует о том, что ранее «кураторы» в Вашингтоне позволяли руководству Киеву не выполнять Минские соглашения.
«Сейчас их непосредственные кураторы в США могут попытаться наставить их на пусть истинный, принудить выполнить ранее взятые на себя обязательства. Ничего другого я здесь не вижу», - подчеркнул Мирошник.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации Украины по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.
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