Киев согласился обсудить предложения Донбасса об укреплении режима перемирия
После переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позиция Украины изменилась, поскольку Киев согласился обсудить предложения республик Донбасса о принятии совместного заявления об укреплении режима перемирия. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
По его словам, еще рано судить, приведет ли изменение в позиции властей Украины к смягчению или ужесточению в отношении Донбасса.
Ранее лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН рассказал, что для него значит получение паспорта Донецкой народной республики.
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