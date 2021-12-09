Киев согласился обсудить предложения Донбасса об укреплении режима перемирия

После переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позиция Украины изменилась, поскольку Киев согласился обсудить предложения республик Донбасса о принятии совместного заявления об укреплении режима перемирия. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

По его словам, еще рано судить, приведет ли изменение в позиции властей Украины к смягчению или ужесточению в отношении Донбасса.