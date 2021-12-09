Киев согласился обсудить предложения Донбасса об укреплении режима перемирия

После переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позиция Украины изменилась, поскольку Киев согласился обсудить предложения республик Донбасса о принятии совместного заявления об укреплении режима перемирия. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

По его словам, еще рано судить, приведет ли изменение в позиции властей Украины к смягчению или ужесточению в отношении Донбасса.

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Ранее лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН рассказал, что для него значит получение паспорта Донецкой народной республики.

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ФОТО: pixabay.com
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