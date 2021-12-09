В Генштабе пообещали пресекать провокации Украины по Донбассу

Как отметил глава Генштаба на брифинге перед военными атташе иностранных государств, поставки вооружения на Украину подталкивают Киев «к резким и опасным шагам», пишет RT.

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — приводит слова Герасимова ТАСС.

Кроме того, начальник Генштаба отметил, что данные о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину ложные. Герасимов добавил, что для деятельности военных на национальной территории не требуется уведомления.

