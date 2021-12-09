В Генштабе пообещали пресекать провокации Украины по Донбассу
Любые провокации Украины по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Как отметил глава Генштаба на брифинге перед военными атташе иностранных государств, поставки вооружения на Украину подталкивают Киев «к резким и опасным шагам», пишет RT.
«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — приводит слова Герасимова ТАСС.
Кроме того, начальник Генштаба отметил, что данные о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину ложные. Герасимов добавил, что для деятельности военных на национальной территории не требуется уведомления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Глава Генштаба ВС РФ назвал количество готовых к применению ядерных установок
- В Генштабе пообещали пресекать провокации Украины по Донбассу
- СМИ назвали дату третьего пуска тяжелой ракеты «Ангара»
- Захарян стал лучшим молодым игроком РПЛ 2021 года
- В ростовские ТЦ по QR-кодам прошли курица, утюг и стиральная машина
- СМИ: США могут надавить на Украину по вопросу автономии Донбасса
- Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных
- Программный директор «Муз-ТВ» ушел с канала после штрафа за гей-пропаганду
- Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России
- Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru