В Генштабе пообещали пресекать провокации Украины по Донбассу

Любые провокации Украины по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

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Как отметил глава Генштаба на брифинге перед военными атташе иностранных государств, поставки вооружения на Украину подталкивают Киев «к резким и опасным шагам», пишет RT.

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — приводит слова Герасимова ТАСС.

Кроме того, начальник Генштаба отметил, что данные о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину ложные. Герасимов добавил, что для деятельности военных на национальной территории не требуется уведомления.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ДонбассУкраинаГенштаб ВС РФ
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