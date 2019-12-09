Ушаков назвал главную цель встречи Путина и Зеленского
Обсуждение Минских соглашений станет главной целью встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита «нормандской четверки». Как отмечает «Интерфакс», об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что беседа должна состояться после завершения всех мероприятий. При этом помощник российского лидера добавил, что ограничений по времени для проведения встречи нет.
Как напоминают «Известия», встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. В преддверии саммита пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что «так или иначе Путин и Зеленский пообщаются» на полях встречи, тем более что в переговорах заинтересованы обе стороны.
Ранее НСН писала, что отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к организации парижского саммита, подчёркивает RT.
При этом СМИ заявляют, что Россия на этой встрече будет придерживаться достаточной жёсткой позиции, которая не позволит Киеву диктовать условий.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН отметил, что делать каких-то предположений пока не нужно, успех переговоров будет зависеть от позиции, которую займет Владимир Зеленский.
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