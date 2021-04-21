Сенатор назвал «кривлянием» предложение Зеленского встретиться с Путиным

Ранее Владимир Зеленский в заявлении о ситуации с безопасностью на Украине 20 апреля предложил президенту России встретиться в любом месте Донбасса, где идет война. Отношения между Киевом и Москвой снова обострились в марте 2021 года. По информации западных СМИ, Россия стянула войска к границе с Украиной. В свою очередь украинские СМИ сообщали о проведении Военными силами Украины учений вблизи Крыма.

