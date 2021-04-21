Сенатор назвал «кривлянием» предложение Зеленского встретиться с Путиным

Предложение лидера Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе является актерским кривлянием, заявил сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков.

По мнению Цекова, Зеленский намеренно подчеркивает свое бесстрашие и демонстрирует абсолютное лицемерие. Сенатор отметил, что этим призывом президент Украины пытается переложить ответственность на Путина. «Само выступление Зеленского — высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актерское кривляние», — цитирует сенатора РИА Новости.

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Ранее Владимир Зеленский в заявлении о ситуации с безопасностью на Украине 20 апреля предложил президенту России встретиться в любом месте Донбасса, где идет война. Отношения между Киевом и Москвой снова обострились в марте 2021 года. По информации западных СМИ, Россия стянула войска к границе с Украиной. В свою очередь украинские СМИ сообщали о проведении Военными силами Украины учений вблизи Крыма.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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