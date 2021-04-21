Сенатор назвал «кривлянием» предложение Зеленского встретиться с Путиным
Предложение лидера Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе является актерским кривлянием, заявил сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков.
По мнению Цекова, Зеленский намеренно подчеркивает свое бесстрашие и демонстрирует абсолютное лицемерие. Сенатор отметил, что этим призывом президент Украины пытается переложить ответственность на Путина. «Само выступление Зеленского — высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актерское кривляние», — цитирует сенатора РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский в заявлении о ситуации с безопасностью на Украине 20 апреля предложил президенту России встретиться в любом месте Донбасса, где идет война. Отношения между Киевом и Москвой снова обострились в марте 2021 года. По информации западных СМИ, Россия стянула войска к границе с Украиной. В свою очередь украинские СМИ сообщали о проведении Военными силами Украины учений вблизи Крыма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Названы привычки украинских туристов, выдающие их за границей
- Сенатор назвал «кривлянием» предложение Зеленского встретиться с Путиным
- Турция прокомментировала продажу боевых беспилотников Украине
- Суперлига приостановила свою деятельность
- Поклонская поделилась ожиданиями от послания Путина
- Эксперт предрек бунт на Украине
- В Минэнерго отказались рассмотреть идею о лимитах на электричество
- В Росгидромете рассказали, когда в Москве наступит потепление
- На новой космической станции хотят сделать защиту от радиации
- Американский полицейский застрелил вызвавшую его девушку-афроамериканку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru