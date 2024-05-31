В Литве заявили о готовности отправить своих военных инструкторов на Украину

«Если понадобится, возможно, Литва будет обучать их (украинских военных. – НСН) и на Украине вместе со странами, которые на это готовы», — отметила Шимоните.

Кроме того, премьер призвала европейские страны Европы выделить 0,25-0,5 процента ВВП на поддержку Киева.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс, который усиливает «поддержку самообороны Украины», не планирует отправлять на территорию страны своих военных, чтобы не стать «частью конфликта», пишет RT.

