СМИ: Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину
30 мая 202415:20
Власти Франции могут в скором времени направить на Украину военных инструкторов. Об этом сообщает Reuters.
Собеседники агентства утверждают, что на начальном этапе число французских инструкторов на Украине будет ограниченным, позже отправят ещё несколько сотен специалистов.
По данным источников, решение об отправке инструкторов французские власти могут принять «уже на следующей неделе».
Ранее премьер Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют «наблюдатели и инженеры» НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru