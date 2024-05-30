СМИ: Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину

Собеседники агентства утверждают, что на начальном этапе число французских инструкторов на Украине будет ограниченным, позже отправят ещё несколько сотен специалистов.

По данным источников, решение об отправке инструкторов французские власти могут принять «уже на следующей неделе».

Ранее премьер Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют «наблюдатели и инженеры» НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».