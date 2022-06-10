В Литве пригрозили России расторжением Поляновского договора 1634 года

Комментируя предложение депутата Госдумы РФ Евгения Федорова отменить постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики он пригрозил, что в ответ Литва может отзвать Поляновский договор 1634 года, заключённый между Русским царством и Речью Посполитой.

«Смоленск — это Литва», — заключил Малдейкис, добавив, что при расторжении договора России придётся вернуть некоторые территории Великому княжеству Литовскому.

Ранее депутат от «Единой России» Евгений Фёдоров внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить постановление Госсовета СССР, признающее независимость Литовской Республики. Он отметил, что данное решение является незаконным, так как нарушает требования ряда статей Конституции СССР, а принимал его неконституционный орган.