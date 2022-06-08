В Госдуме предложили отозвать признание независимости Литвы

Депутат от «Единой России» Евгений Фёдоров внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить постановление Госсовета СССР, признающее независимость Литовской Республики.

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В документе, который доступен в думской базе данных, говорится, что данное решение является незаконным, так как нарушает требования ряда статей Конституции СССР, а принимал его неконституционный орган.

Фёдоров отметил, что в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Советского Союза, что нарушает закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».

Ранее замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд заявила, что в США опасаются, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Референдум За НезависимостьСССРЛитваЕвгений Фёдоров
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