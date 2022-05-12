Слуцкий заявил о серьезном понижении дипотношений с Литвой

Отзыв посла является серьезным понижением уровня дипломатических отношений. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий, комментируя отзыв литовского посла из Москвы.

По мнению политика, это решение Литва приняла в истеричном и русофобском угаре.

Ранее правительство Литвы зарегистрировало проект постановления, согласно которому Эйтвидас Баярунас будет официально отозван с должности посла в России с 1 июня текущего года.