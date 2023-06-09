В ЛДПР захотели назвать партию в честь Жириновского

Фракция ЛДПР намерена представить законопроект, который позволит добавить в официальное название партии имя ее основателя Владимира Жириновского. Об этом сообщил рассказал замглавы фракции, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Ura.ru.

Как напомнил политик, Федеральный закон «О политических партиях» не допускает использование в названиях объединений наименований органов государственной власти, местного самоуправления, имен и фамилий.

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«Мы предлагаем это исключить. Если взять ЛДПР, у нас сейчас полное название: Политическая партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Мы можем добавить: партия, основанная В.В. Жириновским или партия Жириновского», — рассказал Нилов.

По словам парламентария, для ЛДПР «Жириновский жив, его идеи, задумки и мысли живут», и на политическом поле должна оставаться партия имени своего основателя. Изменения в законодательстве не потребуют никаких дополнительных затрат, при этом нововведения позволят расширить возможности для других партий.

Депутаты планируют внести законопроект в Госдуму на следующей неделе.

«Он пройдет процедуру рассылки, мы поймем позицию правительства, позицию регионов», — указал Нилов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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