В ЛДПР захотели назвать партию в честь Жириновского

Фракция ЛДПР намерена представить законопроект, который позволит добавить в официальное название партии имя ее основателя Владимира Жириновского. Об этом сообщил рассказал замглавы фракции, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Ura.ru.

Как напомнил политик, Федеральный закон «О политических партиях» не допускает использование в названиях объединений наименований органов государственной власти, местного самоуправления, имен и фамилий.