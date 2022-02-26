В ЛДПР опровергли слухи об ухудшении здоровья Жириновского

Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии. Об этом заявил руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин Газете.ru, опровергнув сообщения Telegram-канала Mash об ухудшении самочувствия политика.

Володин заявил, что беседовал с Жириновским

«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — подчеркнул Дюпин.

Ранее, по данным Telegram-канала Mash, Владимира Жириновского ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛДПРЖириновскийВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры