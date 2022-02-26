В ЛДПР опровергли слухи об ухудшении здоровья Жириновского
Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии. Об этом заявил руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин Газете.ru, опровергнув сообщения Telegram-канала Mash об ухудшении самочувствия политика.
«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — подчеркнул Дюпин.
Ранее, по данным Telegram-канала Mash, Владимира Жириновского ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.
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