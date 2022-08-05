В ЛДПР опровергли информацию о возможном объединении с «Родиной»
Либерально-демократическая партия России не намерена в ближайшее время объединятся с какими-либо другими политическими париями или союзами. Об этом заявил член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.
Так он прокомментировал информацию, которую распространил ряд Telegram-каналов о якобы слиянии ЛДПР с объединением «Родина» и несколькими небольшими по численности партиями.
«Никаких динамичных псевдообъединений. Потому что почти за треть века своего существования у партии в этом никогда не было необходимости», - подчеркнул Нилов в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас наступило время, когда сторонники ЛДПР «крепче смыкают свои ряды».
Ранее Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что новая инициатива ЛДПР по индексации пенсий неработающим пенсионерам появилась из желания устранить несправедливость по отношению к этой категории граждан.
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