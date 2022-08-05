В ЛДПР опровергли информацию о возможном объединении с «Родиной»

«Никаких динамичных псевдообъединений. Потому что почти за треть века своего существования у партии в этом никогда не было необходимости», - подчеркнул Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас наступило время, когда сторонники ЛДПР «крепче смыкают свои ряды».

Ранее Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что новая инициатива ЛДПР по индексации пенсий неработающим пенсионерам появилась из желания устранить несправедливость по отношению к этой категории граждан.

