Лидер ЛДПР Слуцкий вошёл в состав Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому лидер ЛДПР Леонид Слуцкий былвключен в состав Госсовета, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации,также говорится, что из состава Госсовета исключены экс-глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, экс-губернатор Кировской области Игорь Васильев, экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин, бывший глава Рязанской области Николай Любимов и экс-губернатор Рязанской области Валерий Радаев.
Также из состава Госсовета Путин исключил покойного основателя и экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля. В мае новым лидером партии единогласным решением был избран Слуцкий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru