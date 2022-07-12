Лидер ЛДПР Слуцкий вошёл в состав Госсовета

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации,также говорится, что из состава Госсовета исключены экс-глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, экс-губернатор Кировской области Игорь Васильев, экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин, бывший глава Рязанской области Николай Любимов и экс-губернатор Рязанской области Валерий Радаев.

Также из состава Госсовета Путин исключил покойного основателя и экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля. В мае новым лидером партии единогласным решением был избран Слуцкий.

