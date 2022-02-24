В Латвии прекратят выдачу виз россиянам

Латвия перестанет выдавать визы для граждан России. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

Он также отметил, что государство отзывает своего посла из РФ для консультаций.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс призвал изолировать Россию от других стран мира.