В Латвии прекратят выдачу виз россиянам
Латвия перестанет выдавать визы для граждан России. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД страны Эдгар Ринкевич.
Он также отметил, что государство отзывает своего посла из РФ для консультаций.
Ранее президент Латвии Эгил Левитс призвал изолировать Россию от других стран мира.
24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. В ответ на это ряд государств пообещал ввести против России «полномасштабные санкции».
Экс-министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил, что после объявления специальной военной операции в Донбассе Россию ждет экономическая катастрофа.
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