В Латвии предложили взять в заложники белорусских хоккеистов

Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил не выпускать из страны хоккейную команду Белоруссии до тех пор, пока Минск не отпустит всех политзаключенных.

Политик заявил, что Минск равнодушен к правам человека, он назвал действия Белоруссии «абсолютной и жестокой демонстрацией власти».

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Также Бикше написал на своей странице в Facebook, что Евросоюз получил «удар по лицу», а санкции и замена флагов ничего не изменят.

В Риге проходит Чемпионат мира по хоккею. Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в проходящем в чемпионате, вместо флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

После инцидента посла Латвии вызвали в МИД Белоруссии. Ему предписано покинуть страну в течение суток. Дипломатическому и административному персоналу дали срок в 48 часов.

В минувшее воскресенье лайнер авикомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за ложного сообщение о минировании. Находившийся на его борту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан и отправлен в СИЗО.

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Фото: pexels.com
ТЕГИ:БелоруссияЛатвия
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