В Латвии предложили взять в заложники белорусских хоккеистов
Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил не выпускать из страны хоккейную команду Белоруссии до тех пор, пока Минск не отпустит всех политзаключенных.
Политик заявил, что Минск равнодушен к правам человека, он назвал действия Белоруссии «абсолютной и жестокой демонстрацией власти».
Также Бикше написал на своей странице в Facebook, что Евросоюз получил «удар по лицу», а санкции и замена флагов ничего не изменят.
В Риге проходит Чемпионат мира по хоккею. Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в проходящем в чемпионате, вместо флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
После инцидента посла Латвии вызвали в МИД Белоруссии. Ему предписано покинуть страну в течение суток. Дипломатическому и административному персоналу дали срок в 48 часов.
В минувшее воскресенье лайнер авикомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за ложного сообщение о минировании. Находившийся на его борту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан и отправлен в СИЗО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Опубликована расшифровка переговоров пилота Ryanair с минским диспетчером
- Специалист Минздрава РФ назвал причины для обязательной вакцинации
- Собянин анонсировал появление 5G в московском метро
- В Латвии предложили взять в заложники белорусских хоккеистов
- Google оштрафован ещё на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
- Путин рассказал об испытаниях ракетного комплекса С-500
- СМИ назвали дату встречи Путина и Байдена в Женеве
- Лукашенко перенес свое заявление по инциденту с самолетом Ryanair
- Власти Белоруссии подтвердили задержание россиянки Сапеги на 72 часа
- В России вслед за роботом-учителем появился первый робот-воспитатель детсадовцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru