В Латвии предложили взять в заложники белорусских хоккеистов

Также Бикше написал на своей странице в Facebook, что Евросоюз получил «удар по лицу», а санкции и замена флагов ничего не изменят.

В Риге проходит Чемпионат мира по хоккею. Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в проходящем в чемпионате, вместо флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

После инцидента посла Латвии вызвали в МИД Белоруссии. Ему предписано покинуть страну в течение суток. Дипломатическому и административному персоналу дали срок в 48 часов.

В минувшее воскресенье лайнер авикомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за ложного сообщение о минировании. Находившийся на его борту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан и отправлен в СИЗО.

