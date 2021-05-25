Песков не исключил, что Лукашенко обсудит с Путиным инцидент с самолётом RyanAir
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко готовится до конца мая, сообщает ТАСС.
По его словам, на переговорах белорусский лидер сможет подробно рассказать своему российскому коллеге об инциденте с рейсом Ryanair.
Представитель Кремля добавил, что встреча глав государств готовилась ещё до инцидента с самолётом ирландской авиакомпании.
Ранее Песков выразил надежду, что задержанная в Минске гражданка России София Сапега в ближайшее время будет отпущена, если у белорусских властей нет к ней никаких вопросов, сообщает RT.
Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась, но после приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Также была задержана летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.
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