Песков не исключил, что Лукашенко обсудит с Путиным инцидент с самолётом RyanAir

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко готовится до конца мая, сообщает ТАСС.

По его словам, на переговорах белорусский лидер сможет подробно рассказать своему российскому коллеге об инциденте с рейсом Ryanair.

Представитель Кремля добавил, что встреча глав государств готовилась ещё до инцидента с самолётом ирландской авиакомпании.

Ранее Песков выразил надежду, что задержанная в Минске гражданка России София Сапега в ближайшее время будет отпущена, если у белорусских властей нет к ней никаких вопросов, сообщает RT.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась, но после приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Также была задержана летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.

