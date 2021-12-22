В Латвии готовы доставлять оружие Украине в случае конфликта с Россией
Латвия готова доставлять оружие на Украину в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны республики Артиса Пабрикса.
По его словам, у Латвии есть самое разное оружие. Пабрикс отметил, что у Латвии также есть возможность доставлять товары не военного назначения.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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