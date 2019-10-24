Крым ответил на заявление Украины о готовности к диалогу по возвращению полуострова

Фикс в ответ на это заявление отметил невозможность осуществления таких переговоров, подчеркнув, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда».

По мнению Фикса, постоянно поднимая вопрос Крыма, создается впечатление, что у Украины нет других дел. «К этому вопросу бесполезно возвращаться", - подытожил спикер.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума. Ряд стран, в том числе Украина, до сих пор не признают полуостров российским.

