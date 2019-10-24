Крым ответил на заявление Украины о готовности к диалогу по возвращению полуострова
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал заявление Украины о готовности к переговорам с РФ по возвращению республики под свой контроль. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Фикс в ответ на это заявление отметил невозможность осуществления таких переговоров, подчеркнув, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда».
По мнению Фикса, постоянно поднимая вопрос Крыма, создается впечатление, что у Украины нет других дел. «К этому вопросу бесполезно возвращаться", - подытожил спикер.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума. Ряд стран, в том числе Украина, до сих пор не признают полуостров российским.
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